Cosenza-Ternana 1-3, Caserta: “Fischi giusti. Io in discussione? La società…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Cosenza dopo la sconfitta: "E' un momento difficile e delicato".

"Abbiamo disputato un primo tempo eccezionale, nel quale non siamo riusciti a fare gol. Nella ripresa siamo stati puniti alla prima disattenzione e non siamo stati bravi dopo aver trovato il pareggio". Lo ha detto Fabio Caserta, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Ternana, vinta dalla squadra di Roberto Breda grazie alle reti messe a segno da Tiago Casasola (doppietta) e Antonio Raimondo. Non è bastato, invece, alla compagine calabrese il gol del momentaneo 1-1 siglato da Gennaro Tutino.

L'ANALISI -"Siamo riusciti a pareggiare ma, nuovamente per incertezze e disattenzioni, abbiamo preso altri due gol. Poi l’espulsione ha chiuso la gara. Ancora una volta nella ripresa commettiamo ingenuità che ci costano carissime. Avevamo ancora 30 minuti per recuperare, ma ogni volta che subiamo un gol perdiamo le nostre certezze. Le partite si possono riaprire anche a 10 minuti dalla fine", ha spiegato il tecnico del Cosenza.

FISCHI -"I fischi? È giusto che i tifosi ci abbiano fischiato. E' un momento difficile e delicato. Siamo stati ingenui e abbiamo concesso delle situazioni agli avversari dovute alla mancanza di percepire il pericolo. Spesso commettiamo errori di lettura. Due partite, però, non cambiano il giudizio sui miei giocatori. Ma se guardiamo ai risultati è chiaro che non abbiamo fatto bene. Non pensate che la sconfitta del derby non abbia influito sul morale. I ragazzi ci tenevamo tanto, ma purtroppo é arrivata una sconfitta".

FUTURO -"Io in discussione? Fa parte del nostro mestiere. Adesso testa bassa e pedalare. Dopo due ko bisogna analizzare come sono arrivate le sconfitte ed io penso a fare solo questo. Il resto spetta alla società stabilirlo, il mio compito è quello di lavorare e cercare di trovare una soluzione. Da quando ho iniziato a fare l’allenatore so bene che posso essere sempre in discussione", ha concluso l'ex Palermo.

