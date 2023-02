Cosenza-SudTirol, Bisoli: “Settimana complicata, Masiello out. Domani battaglia”

“Questa, per noi, è stata una settimana molto complicata. Abbiamo avuto diversi problemi. Non dobbiamo però piangerci addosso perché siamo un buon gruppo e quindi ci sono giocatori in grado di sostituirli. Siamo pronti alla battaglia di domani. Ci attende una gara difficilissima con un pubblico che ricordo molto bene. Dovremo cercare di andare a fare la nostra partita per portare a casa dei punti. Casiraghi, Mazzocchi e Masiello non ci saranno. Belardinelli dovremo valutarlo. In allenamento abbiamo provato delle situazioni che poi potremo trovare in gara. Carretta ha fatto una settimana importante e sicuramente giocherà”