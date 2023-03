Cosenza-Pisa, Viali: “Pausa nel momento giusto. 50 giorni, 8 partite: sarà l’inferno”

Due vittorie consecutive per il Cosenza , che è finalmente riuscito a scollarsi dall'ultimo posto della Serie B e si è attestato in zona playout. Complessivamente sono nove i punti raccolti dalla compagine rossoblu nelle ultime cinque, in particolare pesano quelli contro Frosinone e Reggina . Il cambio di marcia ha ridato entusiasmo alla piazza e alla squadra. Nella trentunesima giornata, i calabresi ricevono il Pisa al "San Vito-Marulla". Il tecnico del Cosenza , William Viali , ha presentato il match in conferenza stampa:

"Con il rientro degli squalificati ho le idee chiare e l’imbarazzo della scelta. Questa è una bellissima sensazione. Ho diverse possibilità in tutti i ruoli. Il rientro dei tifosi però è il recupero migliore che potessimo avere. Siamo felici che questa situazione si sia sbloccata. Abbiamo ancora più responsabilità perché poter dare una soddisfazione alla gente e tutto ciò ci dà ancora più motivazione. Il Pisa è una squadra dall’alto livello qualitativo. Sia dal punto di vista fisico, che quello tecnico. Da un girone fa, mia prima partita qui a Cosenza, hanno fatto qualcosa di importante. Hanno giocato sia a tre che a quattro dietro ma questo è relativo. Sappiamo che servirà una grandissima prestazione per rimanere dentro la gara. Affronteremo una squadra che è abituata a fare la partita ma anche noi lo siamo, soprattutto nelle partite in casa. Non possiamo vivere di ricordi e la pausa è arrivata nel momento giusto per permetterci di ritornare con i piedi per terra dopo le due vittorie di fila. L’entusiasmo vogliamo alimentarlo fuori dal campo. Mancano 50 giorni e sarà l’inferno nelle 8 partite. Noi dobbiamo pensare a lavorare a testa bassa e tra 50 giorni dovremo alzare la testa e vedere cos’è successo".