Cosenza, Nasti: “Ecco il mio idolo. Milan? Ho imparato da Giroud, miei obiettivi…”

Parola a Marco Nasti . L'attaccante del Cosenza - in vista del match contro il Palermo - valevole per la 32a giornata del campionato di Serie B , è intervenuto ai microfoni di 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex Milan , nell'intervista rilasciata ha toccato diversi temi interessanti, tra cui il suo trascorso in rossonero e gli obiettivi futuri. Di seguito, le sue parole:

«Il prestito al Cosenza è un modo per far capire al Milan quanto posso valere. Il mio idolo? Benzema. Guardo i suoi video per capire come si muove e come segna. Al Milan ho imparato tanto da Giruod. La differenza coi grandi non è la tecnica ma l’atteggiamento. Obiettivi? Prima salvo il Cosenza diretto e poi vinco il Mondiale U20 con l’Italia».