Cosenza, la salvezza è uno spartiacque: otto giocatori in scadenza, Zarate e Micai…

Il Cosenza è la diciassettesima forza del campionato di Serie B . Con l'avvento di Viali in panchina, la squadra calabrese ha migliorato il proprio trend prestazionale e numerico e dunque si candida con fermezza ad un posto tra le squadre che manterranno la categoria. La lotta salvezza è una delle più spietate degli ultimi anni, nella quale sono presenti squadre top come Brescia , Benevento , Venezia , Spal e Perugia. In termini di rosa il club calabrese parte con diversi passi indietro rispetto a tutte le altre contendenti, ma resta l'ancora di salvataggio che si chiama compattezza. Quella creata dal tecnico ex Novara, subentrato a Dionigi lo scorso due novembre e portatore di ben 21 punti in 19 gare disputate. Le tre vittorie ottenute nelle ultime quattro gare di campionato, contro Reggina , Spal e Frosinone hanno ridato anima e fiducia ad un gruppo quasi auto dichiaratosi spacciato. Ad oggi la salvezza non è più un sogno per Cosenza e tutta la sua tifoseria. Sarebbe un risultato incredibile mantenere ancora una volta la categoria dopo le ultime annate, ma oggi più che mai pare un vero e proprio bisogno. Rimanere in B significherebbe poter confermare gli sforzi fatti nell'ultima sessione invernale di calciomercato, nella quale la dirigenza calabrese ha effettuato più operazioni di tutti in cadetteria.

In caso contrario, ovvero la retrocessione in Lega Pro la società rossoblù sarebbe costretta ad intraprendere una strada ben precisa. Sono ben otto i calciatori in scadenza di contratto in seno al gruppo guidato da William Viali, come suggerito Cosenzachannel.it. Micai rimarrebbe solo in casa di mantenimento della categoria, al netto di un contratto semestrale firmato a gennaio. Finotto è finito fuori dai radar per un problema fisico e potrebbe lasciare la Calabria a prescindere dai risultati sportivi. In difesa l'ex Palermo Rispoli ha una clausola che si attiverà in maniera automatica a salvezza conquistata così come D’Orazio e Vaisanen (Quest'ultimo senza clausola). Mauro Zarate, arrivato al Cosenza per spostare gli equilibri ha già finito la stagione. La dirigenza è pronta a confermarlo nel progetto del prossimo anno in caso di mantenimento della Serie B. Discorsi simili per Marras e Delic, i quali accetterebbero la permanenza in terra calabrese solo in cadetteria.