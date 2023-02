Cosenza, infortunio per Mauro Zarate: è già finita la stagione dell’ex Lazio ed Inter

Il ritorno in Italia di Mauro Zarate è durato, sul campo, solamente 114 minuti distribuiti in tre partite. Esperienza sfortunata in quel di Cosenza per l'argentino classe 1987 che, nel corso dell'ultimo match pareggiato per 0-0 contro il SudTirol, ha rimediato un infortunio che lo costringerà a restare fermo fino al termine dell'attuale stagione. Questo il comunicato del club rossoblù: