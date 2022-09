Cosenza, Guarascio: “Mercato ok. Gap fra B e A si è ridotto notevolmente”

Ha parlato al termine del calciomercato il presidente del Cosenza , Eugenio Guarascio , soffermandosi sul gap colmato tra la Serie A ed il torneo cadetto in cui è presente anche la compagine rossoblù guidata dal nuovo tecnico Davide Dionigi . Di seguito le dichiarazioni del patron italiano ai microfoni di Rai Sport:

"Con il calciomercato aperto durante le prime fasi del campionato, abbiamo avuto dei riscontri sul campo e abbiamo chiuso le nostre operazioni positivamente. La differenza tra Serie B e Serie A si è ridotta notevolmente, siamo quasi lì, non c’è più quella distinzione che c’era negli anni passati. Abbiamo due campionati molto simili e le squadre si contendono gli obiettivi in una piacevole competizione. La Serie B è più presente sul territorio nazionale ed è più rappresentativa con piazze importanti come Cosenza”.