Cosenza, Alvini: “Palermo squadra di valore, ma andremo al Barbera senza paura”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Cosenza in vista del match: "La penalizzazione? Un colpo. Ma per me abbiamo 4 punti".

Mediagol ⚽️ 1 settembre 2024 (modifica il 1 settembre 2024 | 11:03)

"E' stata una settimana tribolata ma non in campo. Usciamo dalla partita di domenica a Mantova sconfitti ma con una buona prestazione e mercoledì con delle certezze. A prescindere dalle vicenda extra-campo, la squadra domenica giocherà per dare il massimo". Così Massimiliano Alvini, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Palermo, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Reduce dallo 0-0 casalingo contro lo Spezia, il Cosenza è stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con quattro punti di penalizzazione per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla COVISOC. Vanificati così il successo interno con la Cremonese ed il recente pareggio a reti bianche maturati in questo avvio di stagione.

LA PENALIZZAZIONE -"Non nego che c’è stata dentro di me una forte delusione, è sicuramente un’amarezza. Stavamo lavorando col mio staff osservando un video di gioco e improvvisamente sulla schermata è arrivata la notizia. È stato un colpo. Oggi il Cosenza ha 4 punti, io non me ne sento zero. Quattro punti meritati sul campo che potevano essere molti di più. Vado avanti su quella strada. La squadra deve migliorare su alcuni dettagli, ci vuole una crescita e questo può avvenire con il tempo. Ma finora mi è piaciuta la voglia di essere squadra durante la partita, di rubare tempo e spazio all’avversario. Poi ci sono aspetti che dobbiamo migliorare come le letture, alcune gestioni di palla, abbiamo ampi margini di miglioramento".

SUL PALERMO -"L’ambiente e l’avversario sono stimoli sicuramente importanti. Il Palermo? È la terza partita in sette giorni, giochiamo contro un avversario di valore, costruito per degli obiettivi, che ha vinto a Cremona ed ha iniziato il suo percorso. Ci saranno da fare delle letture diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati, ma sono certo che la squadra scenderà in campo che le sue idee, le sue caratteristiche ed il giusto atteggiamento per giocarsela senza paura. Studieremo tutto quello che c’è da fare ma a prescindere da tutto sono sicuro che la squadra darà tutto. Faremo una grande prestazione".

I NUOVI ACQUISTI -"Strizzolo e Ricci sono due elementi che abbiamo cercato e che portano in squadra esperienza e partite di Serie B. Ne avevamo bisogno. Entrambi sono convocati e pronti per giocare. È stato un mercato difficile, ho visto il DS Delvecchio ed era stravolto. Capisco le difficoltà che abbiamo avuto nel portare a Cosenza giocatori nuovi, in special modo dopo la penalizzazione. Io ora ho questi giocatori, sta a me e allo staff tirare il massimo da questa squadra. Ma voglio essere chiaro, l'obiettivo è la salvezza: sarà un percorso difficile e complicato anche alla luce di quanto accaduto. L’obiettivo deve essere chiaro perché il campionato presenta delle difficoltà. La squadra è unita, sta lavorando forte. Il resto cerco di lasciarlo fuori. Bisogna andare avanti a testa alta con idee chiare, fermezza e fierezza".