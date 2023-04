Cosenza, a Palermo per allungare il periodo d’oro: la scheda dei rossoblu di Viali

Nella trentaduesima giornata di Serie B, il Palermo ospiterà il Cosenza

Dopo la sconfitta maturata al "Tardini" contro il Parma, il Palermo di Eugenio Corini ospiterà il Cosenza nella trentaduesima giornata del campionato di Serie B. La compagine calabrese, reduce da ben quattro vittorie nelle ultime cinque, cercherà di continuare su questa scia per fare punti e allontanarsi dalla pericolosa zona retrocessione.

Trentacinque i punti conquistati fin qui per il Cosenza, di cui ventiquattro sotto la guida di William Viali, subentrato in corso d'opera a Davide Dionigi nel novembre 2022. Il tecnico Novara ha centrato la prima vittoria della sua gestione proprio contro il Palermo, nel match d'andata disputato al "Marulla" vinto per 3-2.

L'avvio di campionato dei calabresi è stato positivo, con otto punti accumulati nelle prime sei giornate, con la vittoria conquistata contro il Benevento ed il pari contro il Parma. Poi il buio. Dopo i tre punti ottenuti contro il Como al termine della gara andata in scena lo scorso 30 settembre, due mesi di black-out totale per i rossoblù, travolti da Reggina, Genoa, Spal, Frosinone e Pisa. Con l'arrivo di Viali la musica è gradualmente cambiata, il trend ha iniziato pian piano ad invertirsi, con alternarsi continuo di vittorie, pareggi e sconfitte. Nell'ultimo mese e mezzo però la svolta, iniziata con la vittoria nel derby contro la Reggina nel recupero, nel segno di Nasti. Poi la sconfitta contro la corazzata Genoa, seguita dalle tre brillanti prestazioni con Spal, Frosinone e Pisa. Da fanalino di coda al quintultimo posto, una sola lunghezza fuori dalla zona playout fanno sperare i tifosi rossoblu.

Problemi, soprattutto in difesa, che l'ex tecnico Dionigi prima, e Viali poi, hanno tentato di arginare mischiando le carte in più occasioni. Diversi i moduli provati in questa stagione: dal 4-2-3-1, al 3-4-1-2, passando per il 4-3-2-1. La musica però non è cambiata, con una media di quasi due gol subiti a partita. Nelle ultime gare, Viali ha schierato i suoi con un coperto 4-4-2 che ha portato buoni risultati, ma in passato è stata proposta anche la difesa a tre o un più offensivo 4-3-3, con una variazione dei ruoli di Marras e Brescianini, due degli artefici dei successi del Cosenza quest'anno.

Cambio di gerarchie durante la stagione anche per quanto riguarda la porta. Nei primi scampoli di campionato i galloni di titolare erano in mano a Matosevic, non sempre perfetto però in campo. Diverse gare anche per l'ex primavere del Palermo Marson, che nel match d'andata contro i rosanero ha respinto il rigore di Brunori, decisivo ai fini del risultato. Da gennaio invece è arrivato un altro ex Palermo, Alessandro Micai, che occupa stabilmente il ruolo di numero uno ormai da un paio di mesi.

Principali riferimento offensivo, nonchè capocannoniere dei rossoblu, è Marco Nasti. Tre gol - su quattro totali - siglati in un mese e mezzo, artefice delle vittorie fondamentali contro Reggina e Pisa, divenuto idolo dei tifosi del Cosenza. A quota tre invece Marco Brescianini, anche lui come il compagno di reparto sta attraversando un momento di gloria. Due gol consecutivi nelle vittorie contro Frosinone, in rovesciata, e Spal. Entrambe reti siglate al novantesimo, che hanno scatenato l'urlo di gioia dei supporters calabresi.

Al "Barbera" il Palermo non avrà vita facile, come già successo nel match d'andata. La situazione a novembre era diversa, si trattava di un Cosenza reduce dal cambio in panchina e ancora in crisi. Anche il Palermo non era nel suo miglior periodo, è bene sottolinearlo. Gli uomini di Viali scenderanno in campo galvanizzati dagli ultimi risultati e consapevoli dei propri mezzi, alla compagine rosanero di Corini servirà una prestazione gagliarda per portare a casa punti.