Verona, Eysseric: “Coronavirus? Inizialmente preso alla leggera. Non avremmo dovuto giocare contro la Sampdoria”

Valentin Eysseric, trequartista del Verona, si è espresso in merito alla gara dell’otto marzo persa contro la Sampdoria, dicendosi in totale disaccordo sulla decisione di far giocare a porte chiuse, visto anche i numerosi casi di positività al virus COVID–19 riscontrati, soprattuto ai calciatori blucerchiati, nelle settimane successive alla sfida di campionato. Di seguito le dichiarazioni rilasciate, ai microfoni de Le Parisien, dall’ex Fiorentina:

“Questo virus inizialmente è stato preso alla leggera, tutti dicevano che era solamente un’influenza, io per primo. Contro la Sampdoria abbiamo giocato a porte chiuse, ma non avremmo mai dovuto disputare quella partita. Abbiamo saputo dopo che diversi giocatori blucerchiati avevano il Coronavirus. Qual è il senso di giocare a porte chiuse quando poi si prendeva il treno, l’aereo o l’autobus, si dormiva in hotel e si incontravano arbitra, addetti alla sicurezza, steward e giornalisti? Non è che il virus non fosse presente perché non c’erano 20mila persone sugli spalti…”.

