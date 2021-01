Vaccino anti-Covid, Locatelli precisa: “Efficace dopo la seconda dose”

“Il vaccino anti-Covid risulta efficace dopo la seconda dose inoculata”.

Sono le parole del presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, intervenuto sulla questione relativa all’efficacia dei vaccini anti-Covid a seguito delle polemiche sollevate per alcuni casi di positività al virus riscontrata a seguito della prima iniezione del farmaco.

“Negli articoli scientifici è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva. E lo diventa soltanto dopo la seconda dose. Questa è una delle ragioni per non abbandonare comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati”.