Torino, il virologo Di Perri: “Allerta massima per i granata, la variante inglese toccherà il calcio”

La parola all’esperto virologo, Giovanni Di Perri.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport, il direttore del dipartimento di malattie infettive dell’“Ospedale Savoia” di Torino, Giovanni Di Perri, ha commentato i casi di positività al Covid-19, riscontrati di recente all’interno del club granata. Di seguito le parole del virologo, che suonano come un vero e proprio campanello d’allarme per il calcio nazionale.

“Nel caso del Torino bisognerà viaggiare alla giornata, con tamponi ripetuti e massima prudenza. Lo stop della gara contro il Sassuolo è sacrosanto. La gara contro la Lazio? Intanto auguriamoci che non emergano altri positivi nel gruppo squadra. Il calcio come il paese verrà toccato per forza dalla variante inglese, che è anche più contagiosa. Non escludo che a un certo punto diventi indispensabile sospendere temporaneamente il campionato, magari anche solo un mese per rallentare l’epidemia”.