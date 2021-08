Sicilia “Zona gialla”: cosa cambia per i tifosi del Palermo

I numeri relativi al tasso di positività al Covid-19 nel capoluogo siciliano non fanno ben sperare

Se oggi, in “Zona bianca”, lo Stadio “Renzo Barbera” può ospitare per i match casalinghi del Palermo fino a 18 mila spettatori, ovvero il 50% della capienza massima, con la “Zona gialla” si ridurrà in modo drastico l’accesso agli impianti sportivi, anche all’aperto.

In base ai dati attuali, il rischio di tornare in "zona gialla" ancor prima dell'inizio del campionato di Serie C è molto concreto in quanto tutti i limiti stabiliti dalle disposizioni di legge sono già stati superati e dunque si aspetta la riunione del Comitato tecnico scientifico che si riunirà venerdì e che probabilmente ufficializzerà la “Zona gialla” per la Sicilia con le limitazioni del caso a partire da lunedì prossimo.