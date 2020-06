Serie A, stesura calendari: mercoledì giornata decisiva per l’ufficializzazione

Slitta la composizione del calendario ufficiale per quanto riguarda il completamento della stagione 2019/20 di Serie A.

La Lega ha deciso di attendere fino a mercoledì prima di ufficializzare la nuova stesura per rispettare i tempi previsti da Governo e FIGC e capire se sarà possibile anticipare la ripresa della stagione al 13 giugno. L’ultimo DPCM infatti prevedeva il ritorno alle attività agonistiche non prima del 14 giugno, non dovrebbe però subire alcuna modifica il calendario stilato in maniera ufficiosa. Si partirà con la disputa delle tre gare di Coppa Italia e nel weekend successivo (20 e 21 giugno) si ripartirà con il campionato recuperando le quattro gare posticipate a fine febbraio.

Le gare in programma.

Torino-Parma (sabato 20 giugno alle 19.30)

Hellas Verona-Cagliari (sabato 20 giugno alle 21.45)

Atalanta-Sassuolo (domenica 21 giugno alle 19.15)

Inter-Sampdoria (domenica 21 giugno alle 21.45).