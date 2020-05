Serie A, Spadafora sbotta: “La Lega A ha proposto il protocollo, non vedo ostacoli per ripartire il 13 giugno”

Vincenzo Spadafora sul protocollo sanitaria che si dovrà attuare in Serie A.

Il ministro dello sport, intervenuto ai microfoni del Tg4 in onda su Rete4, ha parlato del protocollo che Serie A e FIGC vorrebbero ridiscutere in vista dell’inizio degli allenamenti di squadra previsti per lunedì 18 maggio.

“Ci sono due cose importanti perché il fischio d’inizio avvenga il 13 giugno: lunedì dovevano riprendere gli allenamenti sulle basi di un protocollo FIGC proposto dalla Lega Serie A un mese fa, dal presidente Dal Pino, oggi capiamo che la Lega ha difficoltà ad attuale il protocollo che ci ha proposto. Non lo abbiamo chiesto noi però, lo avevano proposto loro. Non hanno strutture o centri adatti e se ne rendono conto oggi, specie sull’autoisolamento. Lunedì ripartono tutti gli altri sport di squadra e possono continuare ad allenarsi distanziati, la FIGC può farlo con le regole degli altri sport. Ieri un quotidiano italiano ha fatto vedere le immagini di un presidente un po’ furbetto che ha fatto allenare la squadra insieme senza rispettare le regole, in barba alle regole. Se così non possono partire gli allenamenti riparliamone, è giusto che ripartano, ma non vedo perché il 13 giugno non possa ricominciare il calcio”.