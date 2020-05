Serie A, Spadafora ci ripensa e chiede al Cts: “Valutate allenamenti individuali per il calcio”

Il dietrofront di Vincenzo Spadafora.

Il nuovo dpcm firmato il 26 aprile dal Premier Giuseppe Conte è stato duramente criticato dalla popolazione italiana per alcuni punti, come ad esempio la possibilità di visitare i “congiunti”: un termine che ancora oggi non è stato chiaramente definito e che ha creato molta confusione tra i cittadini.

Un altro punto molto contestato del decreto è stato quello relativo alla possibilità di svolgere attività sportive individuali ma non a quelle di gruppo: una decisione che ha dunque rinviato almeno al 18 maggio la possibilità, per i giocatori di calcio, di ritornare ad allenarsi sui campi di gioco. Dal giorno della conferenza di Conte in poi è iniziata una vera e propria lotta a distanza tra i rappresentanti della Lega Serie A e il Governo, al quale era stato chiesto di permettere ai club di far rientrare i propri tesserati in Italia per iniziare la fase di riatletizzazione necessaria in vista di una possibile ripresa del campionato.

VIDEO, il ministro Spadafora sulla ripresa dei campionati: “Protocollo molto costoso. Serie A pronta? Bisogna capire una cosa”

Inizialmente il ministro per le politiche giovanili per lo sport, Vincenzo Spadafora, aveva risposto alle critiche rivolte dalla FIGC, dalla Lega A e dall’AIC, sottolineando il rischio del potenziale aggregamento che sarebbe causato da una ripresa degli allenamenti. Dopo alcuni giorni di botta e risposta a distanza però, il ministro sembra adesso essere ritornato sui suoi passi. Stando a quanto riportato da ANSA infatti, Spadafora avrebbe scritto un messaggio al Comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile, chiedendo “di tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra”.

La risposta del Cts sarà attesa nelle prossime ore, e una potenziale risposta affermativa potrebbe essere fondamentale per una futura ripresa del campionato di Serie A.