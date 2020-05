Serie A, Renzi si schiera: “Il calcio ripartirà, assegnare il titolo tramite play-off sarebbe suggestivo”

Matteo Renzi dice la sua in merito alla possibile ripresa del campionato di Serie A.

L’attuale leader di Italia Viva ed ex premier italiano si è espresso sull’ipotetica ripartenza del massimo torneo che al momento è a un vero e proprio bivio: ricominciare normalmente oppure attraverso i play-off. Renzi si è soffermato a lungo proprio su questa inedita formula che potrebbe rivoluzionare la stagione 2019/20, di seguito le sue dichiarazioni rilasciate attraverso il proprio sito ufficiale.

“Il calcio riaprirà. O il 13 giugno o il 20 giugno. Bravo il ministro Spadafora a cambiare opinione, anche grazie alla campagna di qualche giornale come il Corriere dello Sport e di qualche bravo parlamentare come Daniela Sbrollini e Luciano Nobili. Poi vi confesso che mi piacerebbe molto vedere i playoff per assegnare lo scudetto. Prima o poi accadrà, ne sono certo”.