Serie A, Lippi sicuro: “Bisogna ricominciare la stagione, la mia idea su play-off e play-out”

L’idea di Marcello Lippi per la ripresa della Serie A.

L’ex commissario tecnico dell’Italia e allenatore passato dalle panchine più prestigiose del massimo campionato italiano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, portando avanti la sua tesi in merito alla ripartenza della stagione.

“In Italia abbiamo sicuramente affrontato uno tsunami che ci ha travolto tutti. Ora però il panorama è cambiato, sono passati tre mesi e il virus è sotto controllo. Bisogna stare ancora accorti e non bisogna esagerare, da mesi ci dicono che dobbiamo convivere con il virus ed è giusto ripartire con le attività commerciali, industriali, compreso il calcio. Il calcio minore italiano è sicuramente trascurato in questo periodo e arriveremo a delle riforme. La cosa più importante adesso è ricominciare e finire i campionati. Devono finire regolarmente e non sono d’accordo con i play-off e play-out. Se bisogna giocare senza pubblico, lo faremo senza pubblico. Se si dovrà giocare alle 16:30, si giocherà a quell’ora. Tutto quello che possiamo fare per finire, deve essere fatto. Cinque sostituzioni? Potrebbe essere un rimedio. Chi ha delle rose lunghe di un certo livello è avvantaggiato”.