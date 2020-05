Serie A, le previsioni di Capello: “Vedremo gare più veloci, le grandi squadre avranno un vantaggio”

Fabio Capello sulla possibile ripresa della Serie A.

L’ex tecnico di Milan, Inter e Roma ha detto la sua per quanto riguarda l’eventuale ripartenza del campionato che potrebbe essere confermata proprio nella serata odierna. Alle ore 18,30, infatti, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, presiederà una conference call insieme ai vertici del calcio italiano. Le parole di Don Fabio sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà.

“La Lazio si è comportata in maniera perfetta per essere pronta subito. Ha avuto sempre i giocatori a Roma, li ha seguiti da vicino rispetto agli altri club. Merito di una società ambiziosa che ha capito di poter riuscire a vincere il campionato. Ma quando si riparte è sempre una lotteria. Vedremo chi ha lavorato meglio durante il lockdown. Vedremo partite più veloci. Con tante sostituzioni puoi ribaltare la partita, se hai una rosa ampia. E in questo sono favorite le grandi squadre. Mi piacerebbe vedere una cosa: molte volte il fischio dell’arbitro viene condizionato dalle proteste del pubblico. In Germania fischiano di meno ora e spero quindi ci sia più continuità di gioco. Chi giocherà la sera sarà favorito, sicuramente. Fa davvero tanta differenza. Chi gioca prima, alle 17, farà fatica a recuperare. Non è giusto. I giocatori chiedono di giocare dalle 18 ed è giusto. Il prime time inizia alle 21.30 in tv? Si dovrebbe cominciare a quell’ora. E magari cominciare la prima partita alle 19. In Spagna è così da anni“.