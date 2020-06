Serie A, la scelta della FIGC: un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Coronavirus

Il prossimo weekend ripartirà la stagione di Serie A.

Tra il 20 e il 21 giugno scenderanno nuovamente in campo le squadre italiane per ridare vita a quel campionato che si è interrotto lo scorso marzo a causa dell’emergenza legata al propagarsi del Coronavirus. La FIGC per onorare le vittime della pandemia di Covid-19 ha deciso che in tutti i campi verrà rispettato un rigoroso minuto di silenzio. Il comunicato.