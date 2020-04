Serie A, la Lega convoca l’Assemblea. Gravina: “Sono amareggiato, c’è apatia nei confronti del calcio”

L’analisi di Gabriele Gravina.

Durante la conferenza stampa di alcune sere fa il Premier Giuseppe Conte ha annunciato le direttive da seguire durante la “fase 2” dell’emergenza Coronavirus, che inizierà formalmente a partire dal 4 maggio. Tra i punti più discussi e criticati del nuovo decreto vi sono sicuramente quelli legati al mondo dello sport: il Governo ha infatti concesso la possibilità di riprendere gli allenamenti individuali ma non quelli di squadra, facendo così slittare al 18 maggio la ripresa delle attività di gruppo.

A commentare la situazione del calcio italiano è intervenuto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Calcio Europa:

“Sono amareggiato nel dover assistere e contrastare questo oscurantismo verso il calcio. Mi rattrista, è come se ci fosse apatia e disinteresse per un mondo che ogni weekend coinvolge 14 milioni di persone, 12 diversi settori merceologici, produttore di ricchezza nel nostro paese, che fa sognare, che dà speranza, che coniuga intelligenza creativa con la passione civile dei nostri cittadini. Se ci fossero condizioni oggettive allora alzerei le mani, ma non mi sembra questo il caso. Ma mi devo rimettere alla decisione del comitato tecnico scientifico. Certo un mondo così importante annullato mi farebbe provare grande amarezza“.

Intanto la Lega Serie A ha comunicato oggi una riunione straordinaria dell’Assemblea:

“L’Assemblea della Lega Serie A è convocata per via d’urgenza per venerdì 1° maggio 2020 in videoconferenza alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:

1. Verifica poteri

2. Approvazione verbale del 6 aprile 2020.

3. Comunicazioni Presidente.

4. Comunicazioni AD

5. Aggiornamento sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-2021.

6. Ripetibilità importi provvisori fatturazione sesta rata della stagione 2019/20 in caso di eventuali scostamenti nelle graduatorie previste dalla Legge Melandri e successive modifiche.

7. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A“.