Serie A, la conferma del premier Conte: “Da lunedì 18 maggio permessi gli allenamenti, le Regioni avranno un ruolo importante”

Conferenza stampa di Giuseppe Conte.

Il premier nel corso dell’odierno appuntamento con i media ha confermato che da lunedì 18 maggio potranno riaprire diverse attività: “da lunedì 18 maggio riaprono i negozi di vendita al dettaglio, i servizi legati alla cura della persona, ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pub, a patto che le regioni accertino che la curva dell’epidemia è sotto controllo. Dal 25 maggio riapriranno palestre, piscine e circoli sportivi. Dal 15 giugno ripartiranno teatri e cinema. Da lunedì niente autocertificazioni per gli spostamenti nella Regioni, riparte la vita sociale e si possono incontrare gli amici a patto che non si hanno sintomi da coronavirus. Resta anche il divieto degli assembramenti e bisognerà rispettare la distanza di 1 metro. Raccomandiamo anche la mascherina Affrontiamo la fase 2 con la voglia di ricominciare, ma con prudenza”.

Per quanto riguarda l’aspetto sportivo è stato confermato che è stato dato il via libera per quanto concerne il ripristino degli allenamenti di squadra, a patto che vengano rispettate le distanze di sicurezza e di conseguenza il protocollo sanitario.

“Dal 18 maggio al via anche gli allenamenti delle squadre di calcio e musei. Ma sempre nel rispetto delle normative e con il controllo della Regione”.