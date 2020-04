Serie A, Graziani: “Il campionato rischia di non riprendere. Ibrahimovic? Ho un consiglio per Zlatan”

Francesco “Ciccio” Graziani sull’emergenza Coronavirus.

L’ex campione del mondo ’82, ai microfoni di Maracanà in onda su TMW Radio, ha parlato dell’eventuale ripartenza dei campionati e su un ipotetico futuro di Ibrahimovic al Napoli.

“Leggo ancora oggi di presidenti che vogliono riprendere. Ma dove vivono? Lo diranno i medici quando si potrà riprendere. Oggi si naviga a vista. Ad oggi per me il campionato non riprende. Se poi si vedrà un po’ di luce e ci sarà la possibilità di giocare anche ad agosto, con sacrifici, va benissimo. Ma l’importante ora non è pensare a quando riprendere ma a guarire e superare questa pandemia. Qui si vuole ricominciare a tutti i costi. L’aspetto primario ora è salvare l’Italia. Ibra? Lo prenderei di corsa. Ci sono giocatori che hanno età avanzata ma hanno integrità fisica. Muscolarmente ne ha 32-33 anni, perché si curano, stanno attenti all’alimentazione. Se dai via Milik e porti Ibra al Napoli, hai una crescita straordinaria, anche di quelli che gli sono intorno”.