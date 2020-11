Serie A, Dal Pino: “A causa del Covid persi 600 milioni di euro. Reintroduzione betting? Ecco la nostra idea”

Paolo Dal Pino, intervenuto oggi a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento, ha risposto a proposito del rischio di un nuovo lockdown nazionale.

“Ho scritto così come ha fatto Gravina. Bisogna ridare un indirizzo strategico forte alla Lega, abbiamo perso circa 600 milioni dovuti alle misure restrittive. Abbiamo chiesto come per gli altri settori delle misure di ristoro, la nostra richiesta è stata solo di differire i termini di pagamenti, non abbiamo chiesto soldi allo stato“.

Il presidente della Lega Serie A, ha poi aggiunto: “Ho chiesto anche la reintroduzione del betting, che ha sottratto alla Serie A risorse importanti come avviene all’estero. È una voce di ricavo in più fondamentale. Boris Johnson è attento alle vicende della Premier League, lo stesso vale per la Merkel a quelle della Bundesliga. Il calcio non è solo una industria importante, ma è una parte importante della cultura del nostro paese e non deve essere banalizzato. Ci sono 32 milioni di italiani che seguono il nostro sport. Mi aspetto una attenzione in un momento come questo. Si parla solo di Ronaldo o Lukaku – ha concluso-, ma nel calcio ci sono oltre 300mila persone che lavorano come i magazzinieri o i massaggiatori ma che in un momento difficile sono in grande difficoltà“.