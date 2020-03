Satira, la prima pagina de LOR’A del 14/03/2020

L’edizione odierna de “LOR’A – Quotidiano irriverente”.

Sono passati sei giorni da quanto il Governo italiano ha emanato un nuovo decreto per cercare di limitare la diffusione del Coronavirus e salvaguardare la sanità nazionale provando a minimizzare il numero dei contagiati giornalieri. Per raggiungere questo obiettivo il prima possibile, il Premier Giuseppe Conte ha invitato tutti i cittadini italiani a limitare al massimo le uscite, se non per motivi di lavoro, salute o per acquistare beni di prima necessità, restando nelle proprie abitazioni.

Sui social network è così partito l’hashtag #restaacasa, con cui i personaggi più noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport stanno cercando di tenere compagnia e dare sostegno a distanza ai milioni di italiani rimasti a casa.

Un bel progetto a cui stanno contribuendo diverse pagine satiriche su Facebook, con l’obiettivo di smorzare la tensione grazie al dono dell’ironia. Tra queste vi è anche “LOR’A quotidiano irriverente”, che ogni giorno pubblica la propria “prima pagina” incentrata su quanto accade quotidianamente in Sicilia ed in particolare a Palermo, prendendo in giro personaggi politici, dello spettacolo e dell’attualità.

Questi i titoli dell’edizione odierna:

– Durante ricerche paziente zero trovata seconda persona che legge gli editoriali di Gery Palazzotto oltre a Gery Palazzotto

– La cassazione: ‘Uccidere a fucilate anziano che starnutisce configura legittima difesa’

– Giochi e premi e Coronavirus, Butticè indice concorso: ‘Unico avventore sulla faccia della terra’. In palio aperitivo gratis per un anno. Ma ci si dovrà servire da soli.

– Coronavirus, ancora in troppi non rispettano il decreto: un flashmob in piazza per dire alla gente di stare a casa. L’iniziativa partita dal Tam Tam in rete.

– Adesioni, agende rosse e Scorta civica: ‘Ci saremo anche noi’.

– Il sosteno d’Italia viva, Faraone: ‘Ottima iniziativa. Lo dico da trent’anni: noi giovani abbiamo in mano il futuro di questo Paese’.

– Precauzioni disattese: ‘Veni cca’, sangu meo’. Trapanesi non riescono a fare a meno di abbracciarsi e baciarsi. Mezza Italia infetta.

– I nostri errori. Abbiamo pubblicato una foto di Angelo Scuderi, scambiandolo per il noto giurista e politologo Antonio Ingroia. Chiediamo scusa a entrambi.

– Serie D, Palermo-Palmese a spogliatoi chiusi. In campo scendono i tifosi sotto i 30 anni.