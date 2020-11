Real Madrid, nuovo caso di positività al Covid: salterà la partita contro l’Inter. La situazione

Cattive notizie in casa Real Madrid.

Un giocatore del club spagnolo è risultato positivo al Coronavirus e sarebbe asintomatico. Oggi dovrebbero arrivare gli esiti dei test effettuati a tutto il gruppo squadra. Si tratta di Militao e il club spagnolo ha già comunicato che verrà effettuato un secondo test sul giocatore per sapere se si tratti di un nuovo contagio ​​o di un falso positivo. Attualmente la formazione di Zinédine Zidane guida la Liga con 16 punti, mentre in Europa è partita con il ko con lo Shakhtar Donetsk e il pareggio con il Borussia Moenchengladbach. Per la sfida contro l’Inter, che salvo imprevisti dovrebbe disputarsi domani, Zidane dovrà rinunciare a Carvajal, Nacho, Odriozola e Lucas Vázquez, che ha accusato un fastidio muscolare nella partita vinta contro l’Huesca.

