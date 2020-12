Nuovo Dpcm, Fontana lancia l’allarme: “19/20 dicembre rischio fuga dal Nord al Sud”

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che entra in vigore oggi, venerdì 4 dicembre, e varrà fino al 15 gennaio 2021.

Fino al prossimo 20 dicembre, chi si trova in una zona gialla, potrà uscire dalla propria Regione per andare in un’altra Regione sempre in fascia gialla. Gli spostamenti da e per Regioni in fascia rossa o arancione sono consentiti solo per “comprovate esigenze”, legate al lavoro, la salute e l’urgenza. Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021, invece, sarà vietato spostarsi tra le Regioni, mentre resta la possibilità di muoversi per le “comprovate esigenze”. Secondo il Dpcm “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

Tuttavia, Attilio Fontana teme una nuova ‘fuga dal Nord al Sud’. Il 19 e il 20 dicembre, ovvero l’ultimo week end in cui si può partire prima delle festività natalizie, “rischiamo di rivivere quello che successe nella notte fra il 7 e l’8 marzo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, intervenuto ai microfoni di ‘Mattino5’. “Il rischio è proprio quello. Proprio perché oggi possiamo prevederlo, dovremo cercare di attrezzarci perché ci sia particolare attenzione nelle stazioni, negli aeroporti e da tutti i luoghi da cui la gente potrebbe partire. Bisognerà parlare con le Prefetture e con le forze dell’ordine per evitare che si creino più danni che lasciare la libertà a tutti di circolare nel periodo natalizio”, ha concluso.