Milan, senti Pato: “Mi piacerebbe tornare in rossonero. Coronavirus? Ho fatto il test, vi racconto”

Lo ha detto Alexandre Pato. L’attaccante classe ’89, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, è tornato a parlare della sua esperienza con la casacca rossonera con cui ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, non nascondendo la voglia e il desiderio di tornare a vestire, un giorno, quei colori, riaccendendo così la fantasia dei tifosi per cinque lunghi e intensi anni lo hanno sempre idolatrato.

“Dai, faccio bene quest’anno, vinco la Libertadores e poi torno. Io, comunque, seguo sempre tantissimo i rossoneri. Quando riesco guardo qualche partita, altrimenti mi documento. Sono dispiaciuto di vederlo ormai da un po’ in condizioni così critiche, ma vedo anche che la proprietà sta provando a ripartire e quindi i tifosi devono avere fiducia. Ibrahimovic? Il club deve puntare su di lui, è troppo prezioso per i giovani ed è letale in area. Che tris facevamo con Robinho. E quanti gol”.

L’attaccante brasiliano, attualmente in forza al San Paolo, ha detto la sua anche sull’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus, che da mesi ormai tormenta il mondo intero: “C’è paura. Io sto rigorosamente in casa, con mia moglie. Mi alleno una volta al giorno per un’ora e mezza. C’è stato anche un frangente in cui ho avuto davvero paura: nei primissimi giorni in cui il virus iniziava a espandersi ho avuto un po’ di febbre. Sono corso immediatamente in ospedale, terrorizzato, e mi hanno fatto il test che per fortuna è risultato negativo. Una cosa però è sicura: nulla sarà come prima”.

