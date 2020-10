Milan, Ibrahimovic testimonial campagna sensibilizzazione Lombardia: “Non siete Zlatan, non sfidate il Covid”

Zlatan Ibrahimovic è il testimonial della nuova campagna di sensibilizzazione della Regione Lombardia.

Dopo essere stato colpito dal Covid-19 ed essere guarito nell’arco di 15 giorni, l’attaccante svedese del Milan, scende in campo per aiutare il Governo a far capire l’importanza di mascherine, distanziamento e dispositivi di sicurezza in questo delicato momento sanitario, legato alla diffusione mondiale del Coronavirus.

Ironia e sarcasmo sono gli imperativi di Ibrahimovic, che in un messaggio video pubblicato sui social e girato sul Belvedere al 39esimo piano di Palazzo Lombardia ha affermato: “Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi”.