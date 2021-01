Manchester City, il tweet del ‘Kun’ Aguero: “Sono positivo al Covid-19, prendetevi cura di voi”

In casa Manchester City , il tecnico Guardiola, in un certo senso lo aveva previsto, parlandone anche durante una conferenza stampa e spiegando che Sergio Aguero si trovasse in isolamento a causa di un contatto con una persona che poi si è rivelata essere positiva al Covid-19.

Adesso è anche arrivata la conferma da parte dello stesso calciatore argentino, che aggiunge così questa nuova gatta da pelare ad una stagione già pesantemente condizionata dagli infortuni. L’ultima presenza in campo del numero 10 del City – la nona complessiva stagionale, per un totale di appena 260 minuti – è da registrarsi nel 3-1 del Manchester City sul Chelsea del 3 gennaio scorso, per altro rappresentata da soli quattro minuti sul campo dello “Stamford Bridge”.