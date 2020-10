Lega Serie A, il presidente Dal Pino positivo al Coronavirus: è sintomatico

Paolo Dal Pino è risultato positivo al Coronavirus.

Il presidente della Lega Serie A, sintomatico (ha qualche linea di febbre e un po’ di tosse) e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario. Ieri sera Dal Pino aveva partecipato in videoconferenza alla riunione con il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, e con il presidente della Figc, Gabriele Gravina: si era sottoposto al test e, in attesa del risultato, non era andato a Roma.

Intanto, a seguito della positività di Dal Pino, la FIGC ha comunicato che “a scopo prudenziale il presidente Gabriele Gravina, in assenza di sintomi, ha deciso di porsi in isolamento volontario seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario”. Gravina nei giorni scorsi aveva incontrato il numero uno della Lega Serie A.