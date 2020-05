Lecce, Sticchi Damiani: “Ok ad allenamenti individuali volontari, ma prima del 18 maggio visite mediche specifiche per tutti”

Via agli allenamenti individuali presso i centri sportivi delle società.

Il nuovo decreto firmato dal Premier Giuseppe Conte la scorsa settimana aveva inizialmente concesso soltanto gli allenamenti individuali all’aperto, rinviando dunque al 18 maggio la possibilità, per i calciatori, di tornare ad allenarsi sul campo di gioco. Una decisione che ha creato grande dissenso nel mondo del calcio. È per questa ragione che il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha compiuto un piccolo dietrofront, chiedendo al comitato tecnico-scientifico di prendere in considerazione la possibilità di concedere ai giocatori il ritorno nei centri di allenamento, adeguatamente organizzati per rispettare le norme di sicurezza. Dal cts, pochi giorni fa, è arrivato l’ok. Alcune squadre hanno già dato inizio alle sedute individuali, mentre altre vogliono attendere di effettuare le visite mediche necessarie per scongiurare ogni rischio di contagio ai tesserati.

Saverio Sticchi Damiani, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato dell’organizzazione che intende attuare presso il suo centro sportivo in questi giorni che danno inizio alla “fase 2” dell’emergenza Coronavirus nel mondo del calcio.

“Ci siamo attivati – dice il numero uno del Lecce – per mettere a disposizione le nostre strutture per quei calciatori che spontaneamente vogliono sottoporsi ad allenamenti individuali. Non è possibile riprendere gli allenamenti a tutti gli effetti fino al 18 maggio. Fino ad allora i calciatori possono svolgere sedute individuali anche nell’ambito delle nostre strutture sportive. Già a partire da oggi possono allenarsi autonomamente e prima del 18 cominceremo con delle visite mediche approfondite per ripartire poi in gruppo“.

