Juventus, Szczesny abbraccia l’Italia: “Fortunato a vivere qui l’emergenza Coronavirus, andrà tutto bene”

Wojciech Szczesny, polacco con l’Italia nel cuore.

L’estremo difensore si trova da ormai cinque anni in Italia, dove ha vestito prima la maglia della Roma e adesso quella della Juventus. Un’avventura lunga in un paese che lo ha accolto a braccia aperte e che, ancora oggi, continua a fargli sentire il suo affetto, dentro e fuori dal campo. Un amore che non è sfuggito al portiere, soprattutto nel duro momento che gli italiani stanno vivendo, a causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, che ha coinvolto in prima persona anche alcuni giocatori bianconeri. È per questa ragione che il classe ‘90, sui social, ha virtualmente abbracciato il suo paese d’adozione, scrivendo un lungo e toccante messaggio di speranza e solidarietà agli italiani e corredandolo con un’immagine del tricolore e con una serie di fotografie dei monumenti simbolo di alcune delle città della penisola.

“Mentre ci continuiamo a preoccupare per le nostre famiglie e per i nostri cari, pregando che non siano affetti dal virus, continuiamo a chiederci come questo sia potuto accadere. Domande a cui potremmo non avere mai una risposta. Ma ci interroghiamo anche sul futuro: come questo cambierà la nostra società? Le cose torneranno alla normalità? Mi ha fatto pensare… Uno potrebbe considerarsi sfortunato per essere in Italia, la nazione più colpita dal coronavirs. Non sono d’accordo. Mi sento fortunato ad essere in Italia in questo momento. L’Italia è più grande e più forte di questo virus. Mi manca terribilmente la mia famiglia e prego perché tutto vada bene, sono fiero di condividere questo momento con le persone italiane. Sii forte Italia, andrà tutto bene”.