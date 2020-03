Juventus, Pjanic: “Forza Rugani, siamo squadra anche in questo momento. Coronavirus? Non va sottovalutato”

Giorni difficili in casa Juventus.

La preoccupazione regna sovrana alla Continassa, dove il difensore della Vecchia Signora, Daniele Rugani, è risultato positivo al Coronavirus, in seguito al tampone effettuato dallo staff medico del club bianconero. Il giocatore adesso sta bene ed è sfebbrato, ma la Juventus in questi giorni sta agendo come da protocollo e ha iniziato la quarantena precauzionale.

Juventus, Rugani: “Tranquilli, sto bene. Rispettare le regole, il Coronavirus non fa distinzioni”

Tanti i messaggi di stima e solidarietà ricevuti dal classe ’94 nelle ultime ore: tra i tanti compagni di squadra che si sono schierati dalla parte dell’ex Empoli anche e soprattutto Miralem Pjanic, che sul proprio account Instagram, ha voluto ringraziare chi, in prima linea, sta mettendo la faccia per affrontare questo problema. Nella foto pubblicata dal centrocampista bosniaco è infatti rappresentata una squadra, quella della task force, di sanitari impegnati nella lotta al Covid-19 dietro un vetro di sicurezza. Forti e significative anche le parole scritte della mezzala bianconera.

“Doveva arrivare e doveva essere forte e rumorosa per capire che stavamo sbagliando non commettiamo tutti gli stessi errori, ascoltate chi sta vivendo questa emergenza. Non sottovalutatela. Alla fine c’è sempre luce dopo la notte, ma bisogna volerlo. Forza Rugani, siamo squadra anche in momento come questo”, si legge.