Juventus, Dybala: “Stiamo a casa, siamo tutti una grande squadra contro il Coronavirus”

Paulo Dybala contro la diffusione del COVID-19.

L’attaccante della Juventus, che sta trascorrendo in Italia la quarantena a cui la squadra bianconera è stata sottoposta a seguito della positività al tampone di Daniele Rugani e Federico Berbardeschi, ha lanciato un messaggio social a tutti i suoi sostenitori: “Restate a casa”. La Joya, in diretta su Instagram, ha parlato insieme alla fidanzata Oriana Sabatini del momento che il paese sta vivendo e della situazione vissuta da lui in prima persona.

“Siamo una sola grande squadra, senza tifo per questa o quella o colori politici. L’unico consiglio che voglio dare a tutti è quello di stare a casa, come sto facendo io. Era venuta fuori una voce falsa circa la mia positività al Covid-19 – racconta – Non è così, anche se ovviamente sto osservando come tutti un periodo di isolamento volontario. Volevo ringraziare i medici, gli infermieri degli ospedali che stanno mettendo a rischio a loro salute ma stanno dando una mano incredibile. Volevo anche salutare la gente che ha perso anche i suoi cari. La gente sta lavorando tantissimo per trovare una cura, e spero la trovi presto per non avere più casi. In Italia si sta diffondendo velocemente, e speriamo possa risolversi al più presto. Ci manca il calcio, gli allenamenti ma è giusto quello che è stato deciso dal Governo. Proviamo a spiegarvi che non bisogna sottovalutare questo virus, perché adesso si parla dell’Italia come il Paese in cui ci sono più contagiati e noi non vogliamo che questo avvenga pure in Argentina, dove forse qualcuno non capisce la realtà che c’è qua. Fate attenzione e rispettate le regole. Voglio inoltre ringraziare quanti stanno facendo la loro donazione per aiutare chi è in difficoltà“.

