Juventus, Dybala ancora positivo al Coronavirus? Oriana Sabatini: “Ecco la verità”

“Dybala non è nuovamente positivo. Deve soltanto aspettare”.

Parola di Oriana Sabatini. La compagna di Paulo Dybala, attaccante della Juventus risultato positivo al Coronavirus lo scorso 21 marzo, intervenuta ai microfoni di ‘Canale 9 Argentina’, ha di fatto smentito la notizia circolata nelle ultime ore. Nel dettaglio, secondo il media spagnolo ‘El Chiringuito de Jugones’, l’ex Palermo sarebbe risultato positivo anche al quarto tampone al quale è stato sottoposto di recente.

“Ha da fare gli ultimi test e vedere qual è il responso, ovviamente non sappiamo da dove sono arrivate le notizie ma da noi non sono uscite. Così come abbiamo raccontato la nostra positività, con calma diremo la nostra negatività. A me il test è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, non vogliamo parlare e ci confermeranno la notizia appena avranno informazioni. Siamo in attesa”, ha aggiunto la nota attrice, cantante e modella argentina. Dybala, al momento, è ancora in isolamento domiciliare a Torino proprio in compagnia della fidanzata Oriana.