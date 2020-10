Italia Under 21, Gabbia positivo al Coronavirus: membro staff e due calciatori contagiati

Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale italiana Under 21 sono risultati positivi al Coronavirus.

Nella giornata di ieri, all’arrivo in aeroporto, gli azzurrini – sbarcati a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria in programma oggi contro l’Islanda – sono stati sottoposti al tampone. Dei tre, un calciatore è sintomatico ed è costantemente monitorato dallo staff medico della Nazionale. Gli altri due, con bassa carica virale, hanno già effettuato un secondo test del quale si attende l’esito. I giocatori il cui tampone ha dato esito positivo sarebbero Matteo Gabbia, difensore del Milan, e Alessandro Plizzari, portiere della Reggina. Tra i contagiati anche un membro dello staff.

Tutto il gruppo squadra era risultato negativo ai tre tamponi effettuati in Italia, prima della partenza. La Figc si è attivata tempestivamente per valutare, con Uefa e autorità sanitarie locali, tutte le misure da adottare.