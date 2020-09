Inter-Pisa, San Siro riapre al pubblico: ammessi mille tifosi per l’amichevole. E il Palermo…

Ultima amichevole prima dell’inizio del campionato.

Nella giornata di oggi Samir Handanovic e compagni sfideranno il Pisa di Luca D’Angelo a San Siro che, come informa ‘La Gazzetta dello Sport’, per la prima volta riaprirà al pubblico. Il Meazza, infatti, ospiterà 1000 tifosi scelti dal club “che entreranno allo stadio nel massimo rispetto delle restrizioni di sicurezza, in rappresentanza di tutto il mondo nerazzurro, per quello che suona a tutti gli effetti come un messaggio di speranza”.

Dunque, il match in programma alle ore 18 non sarà a porte chiuse come si poteva pensare, vista l’emergenza Coronavirus che negli ultimi mesi ha condizionato la gestione di partite, allenamenti e preparazione di squadre che si apprestano a vivere la nuova stagione con diverse incognite ed incertezze. E il Palermo?

Secondo quanto riportato dal ‘Giornale di Sicilia’, l’esordio al “Renzo Barbera” degli uomini di Roberto Boscaglia contro il Potenza – in programma il prossimo 4 ottobre – potrebbe essere accompagnato dalla presenza degli spettatori. Le regole, però, saranno rigide: i circa mille biglietti che il club potrebbe mettere a disposizione dovranno essere prenotati, bisognerà indossare sempre la mascherina e dovrà essere rispettato il distanziamento tra i presenti.

Calciomercato Cagliari, via libera per Godin: il difensore ha risolto il contratto con l’Inter. La situazione