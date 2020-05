Inter, Eriksen: “Io via? Sono nel miglior club della Serie A. La mia posizione in campo? Ecco cosa penso”

Un arrivo in sordina, poi l’emergenza Coronavirus.

Christian Eriksen, fantasista dell’Inter arrivato a gennaio, ha avuto poco tempo, anche a causa dell’allarme COVID-19, per dimostrare le proprie qualità, già ampiamente messe in pratica nell’esperienza con il Tottenham. Ma il centrocampista danese ha voglia di continuare con il progetto dei nerazzurri e non vede l’ora di tornare in campo. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dr. Sporten: “Io via dall’Inter? No. Sono nel miglior club della Serie A e il mio prossimo obiettivo è quello di giocare con costanza e sempre più spesso. Quarantena? In questi mesi mi sono allenato da solo o attraverso Zoom con la squadra. Faccio cyclette, pilates e forza, ma io amo giocare con la palla. Quello è il calcio e quella deve essere la mia più grande motivazione: non vedo l’ora di tornare in campo“.

Inter, slitta il ritorno in campo. I giocatori: “Senza sicurezze non ripartiamo, prima tutti i tamponi”

Chiosa finale sul proprio ruolo: “Io trequartista? Mi vedo nel vivo del gioco. Dove c’è la palla voglio esserci anche io…”.

VIDEO Coronavirus e Serie A, quando ripartirà il campionato? Le parole del ministro Spadafora alla Camera