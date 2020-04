Insieme per Palermo, Balzaretti: “Aiutate oltre 2000 famiglie, continuiamo così. Presto altri progetti”

Insieme per Palermo.

Un gran numero di giocatori che hanno vestito la maglia rosanero nell’era Zamparini hanno deciso, qualche settimana fa, di riunirsi per lanciare una raccolta fondi al fine di aiutare la popolazione più bisognosa del capoluogo siciliano. Un’iniziativa benefica che, attraverso le generose donazioni ricevute, ha permesso a Fondazione Sicilia e Coop di acquistare beni di prima necessità e distribuirli alle persone della città che, a causa dei risvolti della pandemia legata alla diffusione del Coronavirus, si ritrovano a vivere una situazione di profonda crisi, economica e sociale.

Coronavirus, “Insieme per Palermo”. La raccolta fondi degli ex rosanero: “Noi come figli, ora restituiamo l’affetto”

Intervenuto nel corso di Domenica In, il promotore dell’iniziativa Federico Balzaretti, in diretta da Ibiza insieme alla moglie palermitana Eleonora Abbagnato e ai figli, si è intrattenuto con la conduttrice del talk show, Mara Venier, illustrando i contenuti del progetto e soffermandosi sui risultati concreti ottenuti finora.

“È un’iniziativa che vede coinvolti me e i miei ex compagni, che voglio pubblicamente ringraziare: da Fabrizio Miccoli a Josip Ilicic, ma sono davvero tantissimi. I ragazzi hanno subito aderito al progetto. A Palermo abbiamo vissuto un’epoca importante e bella, per cui ci siamo sentiti in dovere di riunirci per realizzare questa iniziativa. Insieme a Fondazione Sicilia e Coop stiamo distribuendo dei buoni spesa alle famiglie più bisognose. Ad oggi, abbiamo raccolto 230 mila euro, di cui 180 mila sono già stati versati, e aiutato oltre 2000 famiglie. Sono numeri importanti, ma dobbiamo continuare così. Non è un problema soltanto di oggi, ma anche di domani, per cui continueremo a promuovere altre iniziative e piccoli progetti per cercare di dare sempre più vita e forma a Insieme per Palermo“.

Insieme per Palermo, iniziano le consegne. Balzaretti: “Grazie a tutti, continuate a donare!”

Si ricorda che chiunque voglia partecipare, può ancora farlo tramite la raccolta fondi lanciata su Gofoundme oppure con bonifico bancario IBAN: IT70O0502904600CC0040006914 – BIC: PDSCIT31XXX inserendo come causale “Insieme per Palermo”.