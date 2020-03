Independiente, Pusineri: “Il gol contro il Fortaleza l’ha segnato mia nonna Nelly”

Un marcatore molto particolare.

Il primo turno della Copa Libertadores è stato molto combattuto per l’Independiente, che ha dovuto affrontare in un doppio scontro il Fortaleza, club brasiliano piazzatosi al nono posto in classifica la passata stagione di Brasileirão. Gli argentini avevano vinto la sfida d’andata in casa con il risultato di 1 a 0 grazie al gol di Leandro Miguel Fernandez, ottenendo così un vantaggio importante in vista della gara di ritorno.

Davanti al pubblico del Castelão però, il Fortaleza era riuscito a ribaltare il risultato complessivo grazie al calcio di rigore trasformato da Paulo Junior e la rete di Marlon Prezotti. A pochi secondi dalla fine però, l’Independiente è riuscito ad ottenere il passaggio del turno grazie al gol di Fabricio Bustos, grazie al grande contributo di una deviazione decisiva di un difensore avversario: il difensore argentino ha così regalato una gioia immensa ai suoi tifosi e al suo tecnico, Lucas Andrés Pusineri, che ha esultato baciando una fotografia di sua nonna.

Un’esultanza molto particolare e fortemente simbolica, che l’allenatore argentino ha spiegato durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Metro 95.1: “Il gol in Brasile non l’ha realizzato Bustos, ma Nelly, mia nonna. Il passaggio di Fabri è sbattuto sulla gamba di un avversario e ha ingannato il portiere, poi ha sbattuto sul palo ed è entrato in porta. E’ stato fantastico. In quel momento, avevo chiesto a mia nonna di salvarmi e poi è arrivato il gol. Porto sempre una foto di mia nonna con me in campo e la bacio ad ogni gol“.

Anche Pusineri ha espresso la sua opinione sull’emergenza Coronavirus: “Tornare a giocare sarà difficile. Le cose si sistemeranno a poco a poco. Sarà molto complicato anche a livello economico. Speriamo di trovare un punto di comune accordo per andare avanti. E’ un momento molto complicato per tutto il mondo. Sfortunatamente andrà avanti ancora a lungo. Speriamo che, dentro tutto questo male, si possano creare cose positive per l’umanità“.