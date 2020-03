Genoa, Preziosi a 360°: “Calcio e Coronavirus, si è creato troppo caos. Ripresa Serie A? Rispondo così”

Il Coronavirus continua a mettere in ginocchio l’Italia.

Nelle ultime settimane, abbiamo assistito a un reiterato scarica barile fra organi politici e sportivi. Molte le idee proposte, altrettante le polemiche e le diatribe verbali che ne sono seguite. Inizialmente, la volontà di andare avanti con il corretto proseguimento del campionato, a prescindere da ciò che stesse accadendo al di fuori dai rettangoli da gioco. Poi, visto il sempre più forte e rapido diffondersi del Covid-19, l’idea di disputare le gare a porte chiuse o addirittura di rinviarle. Infine, la decisione del mondo politico di sospendere tutte le attività sportive, e non solo, almeno fino al prossimo 3 aprile. Scelta che, inoltre, in brevissimo tempo è stata poi via via adottata da molti altri campionati europei, fra cui Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Liga. Una volta fermato la competizione, tuttavia, è necessario anche stabilire la possibile data di ripresa del campionato di Serie A.

A tal riguardo, si è espresso il patron del Genoa, Enrico Preziosi, che intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, si è soffermato anche sullo slittamento di Euro 2020: “Il rinvio degli Europei? Decisione corretta. Ne parlammo già in assemblea in Lega e Agnelli, che fa parte dell’ECA, ce lo anticipò. Era necessario per far concludere i campionati e le competizioni europee, virus permettendo, ovviamente. Dobbiamo sperare che non si propaghi ulteriormente. Quando ripartirà la Serie A? Per i campionati non penso che si possano fissare delle date. Lega e Figc sono d’accordo sul 9 maggio. I giocatori, inoltre, avranno bisogno di rifare la preparazione per ritrovare il tono muscolare, avranno bisogno di qualche settimana”, ha concluso il presidente del Genoa.