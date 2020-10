Genoa, lo sfogo di Perin: “Siamo stufi di passare per superficiali, adesso abbiamo un obiettivo”

Lo sfogo di Mattia Perin al termine della partita.

Serie A, Verona-Genoa 0-0: Superman Perin salva i rossoblu, punto prezioso per Maran & Co

Il portiere del Genoa alla fine del match contro il Verona, parlando del pareggio ottenuto, si è soffermato anche sulle difficoltà vissute dalla sua squadra in queste ultime settimane a causa del Covid-19: “Possiamo dare solo un nome a questo risultato, ovvero squadra. Abbiamo passato davvero un periodo difficile con giocatori che si sono allenati pochissimo, compreso me. Abbiamo deciso di non avere alibi, di essere compatti e cercare di non ripetere la stagione dell’anno scorso. È fondamentale fare punti e da queste partite passa il nostro percorso. Abbiamo vinto la prima partita col Crotone, a Napoli è stata una partita un po’ strana – prosegue – Il Verona era sulla bocca di tutti l’anno scorso e lo sarà anche quest’anno. A noi piacerebbe, con il lavoro giornaliero e con la compattezza di squadra, riuscire a sorprendere le persone. Senza fare voli pindarici, senza dire che faremo una grande stagione. L’obiettivo è la salvezza e lo sappiamo. Però dentro di noi ci deve essere il seme della sorpresa per i tifosi, per la gente che sta soffrendo e ci tifa. Desideriamo migliorare la stagione dell’anno scorso“.

Chiosa finale sul caos Coronavirus in casa Genoa: “Mi danno fastidio i classici cliché sul giocatore che non sta attento ed è superficiale – dice Mattia Perin – ci sono stati degli attacchi insignificanti. Il Coronavirus è una malattia subdola, non sai mai dove la prendi e come la prendi. Siamo giocatori ma siamo persone normali. Come le altre persone andiamo a cena perché i ristoranti sono aperti, ma sempre protetti con la mascherina. La società sta facendo un lavoro straordinario, i dottori non ci hanno fatto mancare nulla. Ogni tanto dobbiamo alzare la testa e dire quello che pensiamo perché ci siamo stufati di passare per quelli che scherzano e ridono e sono superficiali. Siamo persone come tutti quanti e affrontiamo le cose con grande dignità e umiltà“.