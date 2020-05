Frosinone, Stirpe: “Serve chiudere i campionati sul campo, la Serie B ha un limite massimo”

Maurizio Stirpe spinge per la ripresa della stagione agonistica.

Il presidente del Frosinone spera che il campionato cadetto possa ripartire e dunque concludersi così da poter lottare sul campo per quanto riguarda un’eventuale promozione in Serie A. Al momento la compagine ciociara si trova terza in classifica alle spalle di Benevento e Crotone, ma se i sanniti risultano davvero imprendibili i pitagorici distano invece solo 2 lunghezze. Il patron dei gialloblu, intervenuto nel corso di Maracanà in onda su TMW Radio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Ripresa? Molto dipenderà dalla curva dei contagi. A oggi non ci sono gli elementi per fare una previsione. È evidente che la situazione sta migliorando in Italia, è monitorata sia dal Governo che dalla Federazione, a breve che ci saranno delle novità. Speriamo di concludere i campionati sul campo. Diversi trattamenti si possono giustificare soprattutto per una diversa evoluzione della pandemia. Questo può autorizzare a modificare la rigidezza dei protocolli iniziali. Se i giocatori c’hanno messo lo zampino o meno non lo so. Serie B? Si sta muovendo nella stessa direzione della A. Vuole giocare e magari accettare anche uno sfalsamento con la A. La Serie B può andare al massimo fino a fine agosto. Poi sarebbe difficile conciliare la ripartenza della prossima stagione”.