Fiorentina, Milnkovic: “Coronavirus? Ho molta paura in questo momento. Firenze città meravigliosa con un pubblico fantastico”

Un momento difficile per il mondo.

L’emergenza Coronavirus ha segnato profondamente la vita di tutti nell’ultimo periodo. Tanti contagi e situazioni spiacevoli: “Ho molta paura in questo momento, non tanto per me quanto per le persone che conosco. Per la mia famiglia ma in generale per tutte le persone perché tutto è successo veramente in modo troppo veloce. Speriamo che rispettando tutti le regole, si possa uscire presto da questa situazione“. Queste le parole, rilasciate ai microfoni di TGR Rai Toscana da parte di Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina.

Fiorentina, a tutto Commisso: “Non credo si ripartirà a maggio. I tifosi hanno paura che mi stanchi? O faccio o me ne vado”

Il gigante serbo infine elogia la città di Firenze: “E’ una città meravigliosa e per quanto riguarda la squadra abbiamo un pubblico fantastico. La Fiorentina ha una grande storia e delle ambizioni importanti. Non scordiamoci che in passato qui hanno giocato grandi campioni come Antognoni, Batistuta, Baggio e Rui Costa: nomi sufficienti per convincere chiunque a venire a giocare in Viola“.