Euro2020, tegola Svezia: Dejan Kulusevski positivo al Covid-19

Brutte notizie per la Svezia, il centrocampista della Juventus, Dejan Kulusevski è positivo al Coronavirus

Tegola pesantissima per la Svezia, a pochi giorni dall'impegno contro la Spagna, valido per la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2020. Dejan Kulusevski positivo al Covid-19. Ad annunciarlo quest'oggi, in conferenza stampa, il medico della nazionale svedese. Il centrocampista della Juventus, con ogni probabilità potrebbe non prendere parte all'Europeo: la gara d'esordio della Svezia sarà il prossimo 14 giugno, contro la Spagna, anch'essa colpita dalla pesantissima positività del capitano Sergio Busquets .