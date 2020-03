Emergenza Coronavirus, Mirri coccola i rosanero: il regalo del presidente del Palermo ai calciatori

Dario Mirri coccola i rosanero.

Da una settimana anche i giocatori del nuovo Palermo sono barricati nelle proprie abitazioni per contrastare l’avanzata del Coronavirus, rispettando così alla lettera le nuove regole del Governo, che lo scorso 11 marzo, ha annunciato misure stringenti ma obbligatorie per tutti i cittadini, che devono e dovranno limitare i propri spostamenti solo ed esclusivamente alle esigenze davvero indispensabili come spesa e farmaci, oltre che per esigenze di lavoro, motivi gravi e di salute.

In seguito a queste nuove indicazioni, il club di Viale del Fante ha deciso di procedere con l’immediata sospensione degli allenamenti per 7 giorni. Stop forzato ma prolungato ancora fino al prossimo 25 marzo, salvo nuove indicazioni. Una situazione complessa e drammatica che sta inevitabilmente sconvolgendo la quotidianità di tutti, nessuno escluso. Per cercare di far sentire meno soli i rosanero, a cui è stato raccomandato di evitare rientri presso le residenze e contatti sociali non strettamente necessari, il presidente del Palermo, in occasione della festa del papà, ha fatto recapitare ad ognuno di loro la tipica Sfince siciliana di San Giuseppe, come dimostrato dagli stessi calciatori sui social. Mediagol.it vi propone alcuni dei post pubblicati dalla squadra sui loro account Instagram.

