Emergenza Coronavirus, Maxi Lopez: “Qui al sud i contagi continuano a salire. I miei figli? Vi dico dove sono”

Parla Maxi Lopez.

L’attuale punta del Crotone, intervenuta ai microfoni di Radio LaRed, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni merito all’emergenza Coronavirus, dicendosi addolorato per quanto successo non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo: “Qui al sud i contagi stanno crescendo perché molte persone che vivono al nord sono tornate per stare con le proprie famiglie e hanno contribuito a diffondere il virus. Ora tutto è bloccato, nessuno può andarsene e si cerca di contenere il contagio il più possibile anche con la presenza dell’esercito in strada in alcune zone. All’inizio molte persone prendevano alla leggera questo virus, ma poi la situazione è cambiata e si sono resi conto che per fermare questo virus bisognava limitare gli spostamenti. Ora si può uscire solo per fare la spesa, andare in farmacia e poco altro. Da 15 giorni sono chiuso in casa e non è facile, non riesco più a guardare la tv e sentire le notizie che arrivano, tutti gli ospedali sono in difficoltà e qui al sud ci sono meno risorse e la situazione rischia di aggravarsi. I miei figli? Sono in Francia, li vedo e li sento grazie alle videochiamate, parliamo molte ore al giorno. Per fortuna sono tranquilli e stanno bene: questa è la cosa più importante”, ha concluso Maxi Lopez.

