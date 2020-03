Emergenza Coronavirus, l’iniziativa di Chiamarsi Bomber: “Devolviamo i premi del Fantalcalcio in beneficenza!”

Un’idea davvero da apprezzare quella portata avanti dagli amici di Chiamarsi Bomber.

La nota pagina Facebook ha avanzato una proposta più che lodevole, ossia quella di devolvere in favore degli ospedali di tutta Italia i tanti premi messi in palio dai fantallenatori di tutto il Bel Paese. In un momento drammatico vissuto dalla nostra nazione, un piccolo gesto che potrebbe dare un ulteriore segnale forte e far capire quanto gli italiani siano in grado di superare ogni avversità. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’intero Mondo e in particolar modo l’Italia che in questo momento, come è noto a tutti, sta lottando contro la dispersione del virus attraverso il blocco quasi totale di tutte le attività con l’hashtag #iorestoacasa.

Il post di Chiamarsi Bomber.