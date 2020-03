Emergenza Coronavirus, l’ex Milan Guly: “In Argentina abbiamo paura, le immagini dall’Italia mi hanno emozionato”

Andrés Guglielminpietro racconta come sta vivendo l’emergenza Coronavirus.

L’ex esterno argentino che per la maggior-parte ricorderanno con il nome di Guly, vinse con la maglia del Milan lo Scudetto 1998/99. Il calciatore sudamericano fu uno dei protagonisti di quella stagione, campionato conquistato dai rossoneri dopo una cavalcata davvero straordinaria che permise agli uomini di Alberto Zaccheroni di avere la meglio della Lazio. Il classe ’74, ai microfoni di “Stadio Aperto” in onda sulle frequenze di TMW Radio, ha incoraggiato l’Italia in questo periodo drammatico.

“Io sono a La Plata, vicino Buenos Aires. In città serpeggia il panico, soprattutto per le notizie che arrivano dall’Italia e dalla Spagna. Per ora i casi in Argentina sono pochi, meno di 100, ma le persone stanno iniziando a stare a casa in auto-isolamento: per le strade della città c’è poco movimento. Le scuole sono chiuse da lunedì, così come molti luoghi di aggregazione, e per i trasporti pubblici ci sono restrizioni. Il Governo argentino ha voluto prevenire. Le notizie che arrivano dall’estero non sono confortanti e la paura fa stare in casa gli argentini. Io sono in casa, con la mia famiglia, e ho detto ai miei genitori di fare altrettanto. La situazione si evolve minuto dopo minuto, ora dopo ora. A volte mi sento tranquillo, a volte meno: l’evoluzione è imprevedibile. In Argentina sono stati i giocatori e i dirigenti a fare pressioni per interrompere il campionato. L’esperienza di ciò che è successo in Europa, dove si è andati avanti e molti sono risultati positivi al coronavirus, è stata fondamentale per convincere il movimento a fermarsi tempestivamente. Sicuramente vedere gli italiani che si affacciano dai balconi per cantare e le testimonianze di chi sta lottando in questa battaglia. Sono immagini che mi stanno emozionando particolarmente”.